Syrie : la fragile transition demeure compromise par des violations persistantes

Plus d’un an après la chute du régime de Bachar al-Assad, la communauté internationale doit aider les Syriens à se relever de décennies d’anarchie et à mener à bien une transition fragile, ont plaidé vendredi des enquêteurs de l’ONU.



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