La tension de Hubble : peut-on résoudre l’un des plus grands mystères de l’univers grâce aux champs magnétiques ?
par Levon Pogosian, Professor of Physics, Simon Fraser University
Karsten Jedamzik, Chercheur en Cosmologie, Université de Montpellier
Tom Abel, Professor of Particle Physics and Astrophysics, Physics Department, Stanford University
Deux des meilleures méthodes pour mesurer le taux d’expansion de l’univers donnent des résultats qui ne concordent pas. Ce problème est connu sous le nom de « tension de Hubble ».
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- vendredi 13 mars 2026