La tension de Hubble : peut-on résoudre l’un des plus grands mystères de l’univers grâce aux champs magnétiques ?

par Levon Pogosian, Professor of Physics, Simon Fraser University

Karsten Jedamzik, Chercheur en Cosmologie, Université de Montpellier

Tom Abel, Professor of Particle Physics and Astrophysics, Physics Department, Stanford University