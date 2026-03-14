Liban. Les frappes aériennes israéliennes contre l’institution financière Al Qard al Hassan doivent faire l’objet d’enquêtes en tant que crimes de guerre

par Amnesty International

Les frappes aériennes israéliennes contre des sites liés à Al Qard al Hassan, une institution financière à but non lucratif associée au Hezbollah, doivent faire l’objet d’enquêtes en tant que crimes de guerre, car ils ne constituent pas des cibles militaires légitimes au regard du droit international humanitaire, a déclaré Amnesty International le 12 mars 2026. Depuis le […] The post Liban. Les frappes aériennes israéliennes contre l’institution financière Al Qard al Hassan doivent faire l’objet d’enquêtes en tant que crimes de guerre appeared first on Amnesty International. ]]>



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