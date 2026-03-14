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Observatoire des droits humains

Un chef de milice centrafricain meurt en détention

par Human Rights Watch
Click to expand Image Mathurin Kombo photographié à Tedoa, en République centrafricaine, en 2014. © 2014 Lewis Mudge/Human Rights Watch Cette semaine, la Cour pénale spéciale en République centrafricaine a annoncé que Mathurin Kombo, qui était détenu par la cour et poursuivi pour des crimes commis en 2014, est décédé à l’Hôpital communautaire de Bangui.Il y a douze ans, alors que la République centrafricaine était plongée dans une guerre civile, je suis arrivé dans le village de Guen, dans le sud-ouest du pays, pour y mener des recherches. Sur place, nous avons confirmé…


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© Human Rights Watch -
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