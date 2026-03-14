Iran : L'attaque américaine contre une école démontre le besoin de réforme et de responsabilisation

par Human Rights Watch

Click to expand Image Des secouristes et des habitants locaux dégageaient les décombres après la frappe menée contre l'école primaire Shajareh Tayyebeh à Minab, dans le sud de l'Iran, le 28 février 2026. © 2026 Abbas Zakeri/Mehr News/WANA (West Asia News Agency) via Reuters (Washington) – Les informations selon lesquelles les États-Unis sont responsables de la récente attaque meurtrière contre une école en Iran, menée sur la base de données de ciblage obsolètes, mettent en évidence la nécessité de réformes au sein de l'armée américaine et de l’obligation de rendre des comptes,…



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