Afghanistan : les chocs régionaux aggravent l’isolement du pays

Aux confins de l’Asie centrale, l’Afghanistan se retrouve une nouvelle fois de plus dans la tourmente. Conflit frontalier avec le Pakistan, guerre au Moyen-Orient, retour massif de réfugiés, crise humanitaire chronique et isolement diplomatique persistant. Pour l'ONU, ces chocs simultanés menacent de fragiliser davantage un pays déjà exsangue.



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