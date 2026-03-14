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Treize jours de guerre : le Moyen-Orient au bord de la rupture, alerte Guterres

Au treizième jour de la guerre au Moyen-Orient déclenchée par des frappes israélo-américaines contre l’Iran, le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a réclamé, jeudi, l’arrêt des hostilités et plaidé en faveur du dialogue. 


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