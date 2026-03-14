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Observatoire des droits humains

Lutter pour le droit d’exister

par Amnesty International
Pascale, qu’est-ce qui vous a poussée à vous lancer dans ce travail ?  Je suis membre d’organisations féministes depuis 2008, quand j’avais 19 ans. J’ai commencé à m’engager dans des groupes féministes tels que la Fondation Toya. En 2015, j’ai décidé de créer ma propre organisation parce que je voulais faire les choses différemment. Je […] The post Lutter pour le droit d’exister appeared first on Amnesty International. ]]>


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