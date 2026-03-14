Des millions de personnes fuient la guerre en Iran et au Liban

Plus de 3 millions d’Iraniens ont été déplacés à l’intérieur de l’Iran depuis le début de la guerre opposant ce pays à Israël et aux États-Unis il y a treize jours, a annoncé jeudi l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR).



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