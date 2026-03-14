Enfants ukrainiens transférés en Russie : le témoignage d’une mère et les preuves d’un crime de guerre

« Je continue à chercher ma fille… », confie une mère dont l’enfant a été placée dans une institution en Russie. La peur de l’oubli, la séparation prolongée et l’angoisse de ne jamais la retrouver disent le traumatisme des familles.



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