États-Unis : un comité de l’ONU dénonce les « discours de haine racistes »

Les discours de haine racistes tenus par des dirigeants politiques aux États-Unis — y compris le Président — conjugués à l'intensification des mesures de répression de l'immigration, ont engendré de graves violations des droits de l'homme, a averti cette semaine le Comité des Nations Unies pour l'élimination de la discrimination raciale (CERD).



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