Les communautés autochtones sont touchées de manière disproportionnée par les incendies de forêt. Voici ce que peuvent faire les gouvernements
par Tara McGee, Professor, Earth & Atmospheric Sciences, University of Alberta
Amy Cardinal Christianson, Senior Fire Advisor, Indigenous leadership Initiative
Chaque été depuis dix ans ou presque, c’est la même chose dans de nombreuses régions du Canada : des feux de forêt incontrôlables font rage et le ciel se remplit de fumée. Les populations à proximité sont souvent contraintes d’évacuer.
Les feux de forêt ont des répercussions démesurées sur les communautés autochtones. Selon une enquête de 2024, 42 % des communautés canadiennes qui ont évacuées en raison des feux de forêt au cours des quatre dernières décennies étaient autochtones.
Il y a 13 ans, on comprenait…
Lire l'article complet
© La Conversation
- jeudi 12 mars 2026