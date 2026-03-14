EN DIRECT - Réunion du Conseil de sécurité sur les sanctions contre l'Iran

L'effondrement de l'accord de Vienne sur le nucléaire iranien s'est traduit par le rétablissement des sanctions internationales antérieures à 2015 contre Téhéran. Le Conseil de sécurité se réunit, jeudi matin, sur la mise en œuvre de ces sanctions, alors que l'offensive lancée le 28 février par Israël et les États-Unis contre l'Iran se poursuit. Suivez les discussions en direct grâce à l'équipe de la Section de la couverture des réunions des Nations Unies.



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