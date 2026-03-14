Irak : Assassinat d'une éminente militante des droits des femmes

par Human Rights Watch

Click to expand Image Yanar Mohammed, fondatrice de l'Organisation pour la liberté des femmes en Irak, s'adressait à des journalistes lors d’une conférence de presse à Bagdad, le 28 juillet 2005. Yanar Mohammed a été assassinée devant son domicile à Bagdad, le 2 mars 2026. © 2005 Wathiq Khuzaie/Getty Images (Beyrouth, 12 mars 2026) – Une éminente militante iraquienne des droits des femmes a été abattue le 2 mars devant son domicile à Bagdad par deux hommes à moto, a déclaré aujourd'hui Human Rights Watch. Yanar Mohammed, 65 ans, a cofondé l'Organisation pour la liberté des femmes…



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