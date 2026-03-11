Gaza reste isolée malgré la réouverture partielle du point de passage de Kerem Shalom

Depuis le 28 février et le déclenchement de l'offensive militaire israélo-américaine contre l'Iran, la bande de Gaza est largement isolée après la fermeture de ses points de passage par les autorités israéliennes. Seul Kerem Shalom a été partiellement rouvert le 3 mars.



Lire l'article complet