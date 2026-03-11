Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

RDC : une employée de l’UNICEF tuée dans une attaque de drone à Goma

Une employée française de l’UNICEF a été tuée mercredi lors d’une attaque de drone contre un bâtiment abritant des travailleurs humanitaires à Goma, la principale ville de la province du Nord-Kivu, dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC), qui est sous le contrôle des rebelles du groupe armé M23 depuis plus d’un an.


© Nations Unies -

© Nations Unies -
