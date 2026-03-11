RDC : une employée de l’UNICEF tuée dans une attaque de drone à Goma

Une employée française de l’UNICEF a été tuée mercredi lors d’une attaque de drone contre un bâtiment abritant des travailleurs humanitaires à Goma, la principale ville de la province du Nord-Kivu, dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC), qui est sous le contrôle des rebelles du groupe armé M23 depuis plus d’un an.



