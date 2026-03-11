Aide humanitaire : l’ONU a déjà mobilisé un tiers des fonds demandés cette année

Plus de 87 jours après le lancement de son plan humanitaire prioritaire pour aider 87 millions de personnes à travers le monde, l’ONU fait le point : sur les 23 milliards de dollars demandés, 8,7 milliards seulement ont été mobilisés, alors que de nouvelles crises se profilent sur fond de tensions au Moyen-Orient.



Lire l'article complet