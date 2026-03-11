Tolerance.ca
Au Conseil de sécurité, un large front diplomatique contre l’Iran

La guerre déclenchée fin février par les frappes israélo-américaines sur la République islamique continue de produire ses secousses diplomatiques. Mercredi, au Conseil de sécurité de l’ONU, une large majorité d’États s’est rangée derrière un texte condamnant les représailles iraniennes contre plusieurs pays du Moyen-Orient alliés de Washington. Même la Russie, partenaire stratégique de Téhéran, s’est abstenue de voter contre.


