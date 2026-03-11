Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Monde. Les États soutiennent très largement la feuille de route de l’ONU sur les droits des femmes et leur accès à la justice, malgré des tentatives visant à faire échouer les négociations

par Amnesty International
Au début de sa session, la Commission de la condition de la femme (CSW) des Nations unies a adopté ses Conclusions concertées sur le renforcement de l'accès à la justice pour toutes les femmes et les filles, après plusieurs semaines marquées par d'intenses pressions exercées par un groupe d'États qui, s'il est restreint, s'est beaucoup […]


Lire l'article complet

© Amnestie Internationale -
