Observatoire des droits humains

Wesam Hamada : « Je veux continuer de faire entendre la voix de Hind, car c‘est la voix de tous les enfants de Gaza »

par Amnesty International
Quels sont les derniers mots que Hind vous a adressés, et pensez-vous que le monde est responsable de sa mort tragique ? « J’ai peur… viens me chercher. » Hind a prononcé une phrase qui m’a brisé le cœur : « Maman, ils mentent. Reste avec moi ! » À cet instant, j’ai compris la trahison. Ils ont envoyé une ambulance la […] The post Wesam Hamada : « Je veux continuer de faire entendre la voix de Hind, car c‘est la voix de tous les enfants de Gaza » appeared first on Amnesty International. ]]>


© Amnestie Internationale -
