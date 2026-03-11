Tolerance.ca
Ukraine. La Cour suprême reconnaît un couple homosexuel comme une famille, une avancée importante pour les droits des personnes LGBTI

par Amnesty International
En réaction à la décision de la Cour suprême d’Ukraine, qui a confirmé le jugement rendu par une juridiction inférieure reconnaissant un couple homosexuel comme une famille de facto, Veronika Velch, directrice d’Amnesty International Ukraine, a déclaré : « En refusant d’annuler ce jugement, la Cour suprême confirme la conclusion du tribunal de première instance selon […] The post Ukraine. La Cour suprême reconnaît un couple homosexuel comme une famille, une avancée importante pour les droits des personnes LGBTI appeared first on Amnesty International. ]]>


