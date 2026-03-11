Tolerance.ca
Les sans-abri sont encore stigmatisés. Voici comment mieux soutenir leur participation démocratique

par Michel Parazelli, Professeur associé retraité en travail social, Université du Québec à Montréal (UQAM)
Le rapport de l’OCPM révèle des violations de droits et appelle à reconnaître la citoyenneté des personnes en situation d’itinérance pour transformer la gestion de crise en gouvernance démocratique.La Conversation


