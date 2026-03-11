Souveraineté monétaire : « Les outils des banques centrales deviennent très dangereux s’ils sont placés entre les mains d’un État malveillant »
par Jézabel Couppey-Soubeyran, Maîtresse de conférences en économie, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
En multipliant les attaques contre la Réserve fédérale, la banque centrale américaine, le président des États-Unis Donald Trump dessine une vision de la monnaie comme arme économique et géopolitique.
Lire l'article complet
© La Conversation
- mercredi 11 mars 2026