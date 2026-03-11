Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Le droit pénal international à l’article de la mort ?

par Pierre Jouette, Docteur en droit - Maître de conférences en droit privé et sciences criminelle, Université de Poitiers
La CPI est de plus en plus ignorée par de nombreux États, y compris ceux qui y ont adhéré. Le multilatéralisme judiciaire a-t-il vécu ?La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Diagnostiquer l’Alzheimer et le Parkinson avant les premiers symptômes : les sons du corps, une piste prometteuse
~ Les sans-abri sont encore stigmatisés. Voici comment mieux soutenir leur participation démocratique
~ « Une bataille après l'autre », ou le grand spectacle des clandestins
~ Le paradoxe des Oscars. Ou pourquoi la reconnaissance peut faire baisser les audiences
~ Souveraineté monétaire : « Les outils des banques centrales deviennent très dangereux s’ils sont placés entre les mains d’un État malveillant »
~ Si la République islamique chute, quels effets sur l’Irak et le Liban ?
~ Pourquoi l’image d’une « France périphérique » peuplée d’électeurs en colère ne résiste pas à l’examen
~ Détecter les images générées par IA : la proposition des métadonnées C2PA
~ Démissions de maires et conseillers municipaux : des tensions enracinées dans une longue histoire
~ De la Perse antique à la République islamique : le sport au cœur de la civilisation iranienne
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter