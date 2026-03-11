Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Détecter les images générées par IA : la proposition des métadonnées C2PA

par Claire Scopsi, Professeur en sciences de l'information et de la documentation, Conservatoire national des arts et métiers (CNAM)
Il devient de plus en plus complexe de détecter le vrai du faux à l’œil nu. Une idée pourrait être de marquer les photos générées par IA. Cette solution pourrait être efficace, mais connaît encore de nombreuses limites.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
