Observatoire des droits humains

De la Perse antique à la République islamique : le sport au cœur de la civilisation iranienne

par Caroline Azad, Docteure en Sciences politiques, Université Libre de Bruxelles (ULB)
Le sport a toujours été, en Iran, un univers s’étendant au-delà de la seule pratique athlétique, mobilisant une éthique personnelle et collective fondée sur la bravoure et le respect de l’adversaire.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
