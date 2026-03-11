Tolerance.ca
Au plus près des prisonnières politiques dans l’Espagne de Franco

par Irène Gimenez, Post-doctorante, Sorbonne Université
Un nouvel ouvrage, en partie fondé sur des entretiens avec des femmes incarcérées en raison de leur engagement antifranquiste, met en évidence la spécificité de leur lutte et celle de l’emprisonnement des femmes.La Conversation


