Observatoire des droits humains

Tunisie : les médecins pratiquent une discrimination subtile envers les patients les plus pauvres , selon une enquête

par Timothy Powell-Jackson, Professor of Health Economics, Global Health Economics Centre, London School of Hygiene & Tropical Medicine
Mylene Lagarde, Professor of Health Economics, London School of Economics and Political Science
Les inégalités en matière de santé ne concernent pas seulement l'accès aux hôpitaux. Elles concernent également ce qui se passe dans la salle de consultation.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
