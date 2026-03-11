Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Plus de 100 000 nouveaux déplacés par la guerre au Liban en vingt-quatre heures

L’escalade militaire au Liban se traduit désormais par une fuite massive des civils. En une seule journée, plus de 100 000 personnes supplémentaires ont été contraintes de quitter leur foyer, portant à près de 700 000 le nombre total de déplacés depuis l’intensification des frappes israéliennes.


© Nations Unies -
