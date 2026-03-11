Le détroit d’Ormuz, nouveau point de fracture du commerce mondial

À l’échelle des échanges économiques mondiaux, peu d’endroits concentrent autant d’enjeux que le détroit d’Ormuz. Ce mince corridor maritime, coincé entre l’Iran et la péninsule Arabique, voit passer chaque jour une part décisive du pétrole qui alimente la planète. Or, la guerre qui s’étend au Moyen-Orient menace désormais ce passage stratégique – et, avec lui, l’équilibre fragile des marchés de l’énergie, des engrais et du commerce mondial.



