Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Le détroit d’Ormuz, nouveau point de fracture du commerce mondial

À l’échelle des échanges économiques mondiaux, peu d’endroits concentrent autant d’enjeux que le détroit d’Ormuz. Ce mince corridor maritime, coincé entre l’Iran et la péninsule Arabique, voit passer chaque jour une part décisive du pétrole qui alimente la planète. Or, la guerre qui s’étend au Moyen-Orient menace désormais ce passage stratégique – et, avec lui, l’équilibre fragile des marchés de l’énergie, des engrais et du commerce mondial.


Lire l'article complet

© Nations Unies -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Tunisie : les médecins pratiquent une discrimination subtile envers les patients les plus pauvres , selon une enquête
~ Boncana Maïga était le maestro malien de la salsa africaine : comment il a façonné la musique dansante
~ La nouvelle coalition chargée d’empêcher des atrocités au Soudan devrait agir rapidement
~ Plus de 100 000 nouveaux déplacés par la guerre au Liban en vingt-quatre heures
~ Cyberharcèlement : phénomène mondial en expansion, amplifié par l’IA
~ Conflits armés : l’ONU dénonce une hausse des meurtres et mutilations d’enfants
~ À l’ONU, Guterres exhorte les féministes à « secouer les fondements du privilège »
~ RD Congo : Vague de disparitions forcées à Kinshasa
~ Mali : Un groupe armé islamiste a exécuté des chauffeurs routiers
~ Derrière les invasions biologiques, un remodelage silencieux des écosystèmes
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter