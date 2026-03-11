Cyberharcèlement : phénomène mondial en expansion, amplifié par l’IA

Partout dans le monde, le cyberharcèlement s’étend et se complexifie. Entre 15 % et 20 % des enfants en seraient victimes, selon les études, un niveau sans doute inférieur à la réalité, a alerté mardi la Représentante spéciale du Secrétaire général chargée de la violence à l’encontre des enfants.



