Observatoire des droits humains

À l’ONU, Guterres exhorte les féministes à « secouer les fondements du privilège »

Face à une assemblée de militantes venues du monde entier, António Guterres a salué mardi le rôle de la société civile dans la défense des droits des femmes, tout en mettant en garde contre une montée des attaques visant l’égalité entre les sexes.


