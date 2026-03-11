Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

RD Congo : Vague de disparitions forcées à Kinshasa

par Human Rights Watch
Click to expand Image Logo du Conseil national de cyberdéfense (CNC) à l'entrée de l’Office national des transports (ONATRA) à Kinshasa, en République démocratique du Congo. © 2025 Human Rights Watch Depuis mars 2025, les forces de sécurité congolaises sont responsables de nombreuses disparitions forcées à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, et dans ses environs.Le gouvernement congolais utilise le Conseil national de cyberdéfense (CNC) comme mandataire pour procéder à des arrestations et à des détentions d’opposants politiques, pour des raisons discutables.Les…


Lire l'article complet

© Human Rights Watch -
