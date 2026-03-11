Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

La nouvelle coalition chargée d’empêcher des atrocités au Soudan devrait agir rapidement

par Human Rights Watch
Click to expand Image Une femme soudanaise déplacée par des combats dans la région de Sannar, au sud de Khartoum, se trouvait dans une ancienne gare routière transformée en camp d’accueil pour des milliers de personnes déplacées à Gedaref, dans le sud-est du Soudan, en juillet 2024. © 2024 Giles Clarke/UNOCHA via Getty Images Le 26 février, cinq pays – l'Allemagne, l'Irlande, la Norvège, les Pays-Bas et le Royaume-Uni – ont conjointement annoncé la formation d'une coalition visant à prévenir les atrocités et à promouvoir la justice au Soudan. Alors que les atrocités se poursuivent…


Lire l'article complet

© Human Rights Watch -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ RD Congo : Vague de disparitions forcées à Kinshasa
~ Mali : Un groupe armé islamiste a exécuté des chauffeurs routiers
~ Derrière les invasions biologiques, un remodelage silencieux des écosystèmes
~ Santé mentale et incarcération : comprendre l’impact de la prison
~ Municipales : quel cap pour Les Écologistes ?
~ Après la chute d’Assad, les destins contrastés des anciens révolutionnaires syriens
~ Que sont vraiment les « pluies acides » tombées sur l’Iran ?
~ « L’Agent secret » : un thriller qui montre l’importance capitale de la liberté académique
~ Immigration : un poids ou un atout pour les finances des communes ?
~ Comment savoir si je parle à un chatbot ?
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter