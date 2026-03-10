Santé mentale et incarcération : comprendre l’impact de la prison
par Thomas Fovet, Maitre de conférence en Psychiatrie de l'adulte à l'université de Lille, Centre hospitalier régional universitaire de Lille
Clément Beunas, Doctorant en sociologie, Université de Lille
Kevin d’Ovidio, Démographe, Ined (Institut national d'études démographiques)
À l’entrée en prison, de nombreuses personnes détenues présentent des marqueurs de vulnérabilité psychique, tels qu’un passé de troubles psychiatriques ou d’addictions. De nouveaux travaux révèlent que les semaines qui suivent cette période sont des moments clés en matière de prévention du suicide et de sevrage. Ils indiquent aussi que, si la prévalence des troubles psychiatriques semble globalement stable au cours de l’incarcération, les situations varient largement d’une personne à l’autre.
S’il est bien établi que les troubles psychiatriques sont
