Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Santé mentale et incarcération : comprendre l’impact de la prison

par Thomas Fovet, Maitre de conférence en Psychiatrie de l'adulte à l'université de Lille, Centre hospitalier régional universitaire de Lille
Clément Beunas, Doctorant en sociologie, Université de Lille
Kevin d’Ovidio, Démographe, Ined (Institut national d'études démographiques)
À l’entrée en prison, de nombreuses personnes détenues présentent des marqueurs de vulnérabilité psychique, tels qu’un passé de troubles psychiatriques ou d’addictions. De nouveaux travaux révèlent que les semaines qui suivent cette période sont des moments clés en matière de prévention du suicide et de sevrage. Ils indiquent aussi que, si la prévalence des troubles psychiatriques semble globalement stable au cours de l’incarcération, les situations varient largement d’une personne à l’autre.

S’il est bien établi que les troubles psychiatriques sont


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Municipales : quel cap pour Les Écologistes ?
~ Après la chute d’Assad, les destins contrastés des anciens révolutionnaires syriens
~ Que sont vraiment les « pluies acides » tombées sur l’Iran ?
~ « L’Agent secret » : un thriller qui montre l’importance capitale de la liberté académique
~ Immigration : un poids ou un atout pour les finances des communes ?
~ Comment savoir si je parle à un chatbot ?
~ États-Unis : quand les imaginaires religieux justifient (ou non) la guerre en Iran
~ Quinze ans après l’accident nucléaire de Fukushima, les leçons d’une crise environnementale et sociale
~ Il y a assez de nourriture pour nourrir tout le monde. Alors, pourquoi l’insécurité alimentaire persiste ?
~ Le coût caché des restrictions imposées par l'Inde sur les visas bangladais
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter