Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Après la chute d’Assad, les destins contrastés des anciens révolutionnaires syriens

par Léo Fourn, Docteur en sociologie, Institut de recherche pour le développement (IRD)
Laura Ruiz de Elvira, Politiste, chargée de recherche, Institut de recherche pour le développement (IRD)
Certains sont restés vivre à l’étranger après avoir fui la Syrie, d’autres sont rentrés et tentent de jouer un rôle dans le nouveau pays : étude de cinq cas emblématiques.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Santé mentale et incarcération : comprendre l’impact de la prison
~ Municipales : quel cap pour Les Écologistes ?
~ Que sont vraiment les « pluies acides » tombées sur l’Iran ?
~ « L’Agent secret » : un thriller qui montre l’importance capitale de la liberté académique
~ Immigration : un poids ou un atout pour les finances des communes ?
~ Comment savoir si je parle à un chatbot ?
~ États-Unis : quand les imaginaires religieux justifient (ou non) la guerre en Iran
~ Quinze ans après l’accident nucléaire de Fukushima, les leçons d’une crise environnementale et sociale
~ Il y a assez de nourriture pour nourrir tout le monde. Alors, pourquoi l’insécurité alimentaire persiste ?
~ Le coût caché des restrictions imposées par l'Inde sur les visas bangladais
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter