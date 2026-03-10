Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Que sont vraiment les « pluies acides » tombées sur l’Iran ?

par Gabriel da Silva, Associate Professor of Chemical Engineering, The University of Melbourne
Les pluies contiennent des acides, mais pas seulement. La situation pourrait être bien pire que ne le laisse entendre le terme « pluies acides ».La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Santé mentale et incarcération : comprendre l’impact de la prison
~ Municipales : quel cap pour Les Écologistes ?
~ Après la chute d’Assad, les destins contrastés des anciens révolutionnaires syriens
~ « L’Agent secret » : un thriller qui montre l’importance capitale de la liberté académique
~ Immigration : un poids ou un atout pour les finances des communes ?
~ Comment savoir si je parle à un chatbot ?
~ États-Unis : quand les imaginaires religieux justifient (ou non) la guerre en Iran
~ Quinze ans après l’accident nucléaire de Fukushima, les leçons d’une crise environnementale et sociale
~ Il y a assez de nourriture pour nourrir tout le monde. Alors, pourquoi l’insécurité alimentaire persiste ?
~ Le coût caché des restrictions imposées par l'Inde sur les visas bangladais
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter