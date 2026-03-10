Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Comment savoir si je parle à un chatbot ?

par Zeling Zhong, Enseignante-Chercheuse en Innovation Digitale & Marketing, EDC Paris Business School
En mars 2025, GPT-4.5 a réussi à convaincre la plupart de ses évaluateurs qu’il était humain. Or, savoir à qui l’on parle est très important, avec des enjeux notamment en termes de sécurité en ligne.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
