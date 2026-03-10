Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Quinze ans après l’accident nucléaire de Fukushima, les leçons d’une crise environnementale et sociale

par Olivier Evrard, Directeur de recherche, Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA); Université Paris-Saclay
Cécile Asanuma-Brice, Chercheuse CNRS en sociologie urbaine et géographie urbaine, Université de Lille
À Fukushima, la décontamination a progressé, mais le retour à la normale reste incertain. Jusqu’où dépolluer ? Et comment faire revenir des habitants dans les territoires qu’ils avaient évacués ?La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
