Quinze ans après l’accident nucléaire de Fukushima, les leçons d’une crise environnementale et sociale
par Olivier Evrard, Directeur de recherche, Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA); Université Paris-Saclay
Cécile Asanuma-Brice, Chercheuse CNRS en sociologie urbaine et géographie urbaine, Université de Lille
À Fukushima, la décontamination a progressé, mais le retour à la normale reste incertain. Jusqu’où dépolluer ? Et comment faire revenir des habitants dans les territoires qu’ils avaient évacués ?
- mardi 10 mars 2026