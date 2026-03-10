Il y a assez de nourriture pour nourrir tout le monde. Alors, pourquoi l’insécurité alimentaire persiste ?
par Norrin Halilem, Full professor in Knowledge and Innovation Management, Science Populariser, Université Laval
Kouassi Marius Honoré Aké Ph.D., Research Professional, Université Laval
Les causes de l’insécurité alimentaire sont multiples et interconnectées : inégalités de revenus, précarité de l’emploi, faible niveau d’éducation et restrictions budgétaires.
- mardi 10 mars 2026