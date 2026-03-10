Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Le coût caché des restrictions imposées par l'Inde sur les visas bangladais

par Virginie Escallier
Depuis les bouleversements politiques de 2024, l'Inde a considérablement restreint la délivrance de visas aux citoyens bangladais, affaiblissant les liens entre les populations des deux pays et entraînant des répercussions plus larges.


© Global Voices -
