Insomnie et avancée en âge : pourquoi les somnifères au long court ne sont pas indiqués, et quelles solutions adopter ?

par Véronique Lefebvre des Noëttes, Psychiatre du sujet âgé, chercheur associé au Laboratoire interdisciplinaire d'étude du politique Hannah Arendt (Université Paris-Est Créteil), co-directeur du département de recherche Éthique biomédicale du Collège des Bernardins, Université Paris-Est Créteil Val de Marne (UPEC)
L’insomnie peut fortement dégrader la qualité de vie des personnes qui en souffrent. Mais il ne faut pas pour autant se croire insomniaque dès que l’on passe une mauvaise nuit…La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
