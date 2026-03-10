Côte d’Ivoire. Des femmes enceintes parmi les personnes détenues sans fondement depuis la répression d’octobre 2025

par Amnesty International

Cinq mois après des manifestations de l’opposition interdites par les autorités et l’arrestation de centaines de personnes dont des femmes enceintes, certaines sont toujours détenues alors qu’elles n’ont pas participé aux manifestations et d’autres ont été condamnées lors de procès inéquitables, a déclaré Amnesty International aujourd’hui. En octobre 2025, quelques jours avant l’élection présidentielle, des […] The post Côte d’Ivoire. Des femmes enceintes parmi les personnes détenues sans fondement depuis la répression d’octobre 2025 appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet