Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

En Afrique, une initiative pour combler le fossé numérique que connaissent de nombreuses femmes

par Mamisoa Raveloaritiana
Africa Wiki Women encourage la promotion des femmes africaines à la création et au partage de savoir en ligne par des formations, campagnes de contribution et programmes de mentorat.


Lire l'article complet

© Global Voices -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Côte d’Ivoire. Des femmes enceintes parmi les personnes détenues sans fondement depuis la répression d’octobre 2025
~ Israël et territoire palestinien occupé. Le génocide perpétré par Israël à Gaza inflige des préjudices exacerbés aux femmes et aux filles.
~ Trois défenseures des droits à l’avortement nous confient leur histoire porteuse d’espoir
~ Haïti : Les frappes de drones mettent les résidents en danger
~ Mali : Un groupe islamiste armé a exécuté des chauffeurs routiers
~ L’Afghanistan dans l’étau des crises régionales et de l’isolement taliban
~ En RDC, l’horreur de l’esclavage sexuel et la tragédie des enfants nés du viol
~ L’ONU réclame une enquête rapide sur le bombardement d’une école en Iran
~ EN DIRECT - Réunion du Conseil de sécurité sur l’Afghanistan
~ La religion et les allégeances politiques ont-elles un impact sur l’appui à l’enseignement de certaines matières à l’école ?
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter