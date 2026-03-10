Israël et territoire palestinien occupé. Le génocide perpétré par Israël à Gaza inflige des préjudices exacerbés aux femmes et aux filles.

par Amnesty International

Au cours des 29 derniers mois, les conséquences dévastatrices et multiples du génocide perpétré par Israël ont poussé les femmes et les filles dans la bande de Gaza occupée au bord du précipice, a déclaré Amnesty International le 10 mars 2026. Alors qu’Israël impose délibérément des conditions de vie destinées à entraîner la destruction physique des Palestiniens […] The post Israël et territoire palestinien occupé. Le génocide perpétré par Israël à Gaza inflige des préjudices exacerbés aux femmes et aux filles. appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet