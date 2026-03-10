Tolerance.ca
Trois défenseures des droits à l’avortement nous confient leur histoire porteuse d’espoir

par Amnesty International
Cécile Yougbaré, militante en Côte d’Ivoire : « Je refuse de laisser des femmes mourir à cause d’avortements clandestins alors que des solutions existent. » Je suis défenseure des droits humains. Je suis spécialisée dans les problèmes liés à la santé des femmes parce que plusieurs facteurs, comme les avortements non sécurisés, continuent de causer des décès évitables […] The post Trois défenseures des droits à l’avortement nous confient leur histoire porteuse d’espoir appeared first on Amnesty International. ]]>


Lire l'article complet

© Amnestie Internationale -
