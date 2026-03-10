Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Haïti : Les frappes de drones mettent les résidents en danger

par Human Rights Watch
.paragraph--id--11758 .pb-video { padding-bottom: 73.25%; } Click to expand Image Trois habitants du quartier Simon-Pelé à Port-au-Prince, en Haïti, tournaient leurs regards vers la rue, le 22 septembre 2025.  © 2025 Odelyn Joseph/AP Photo (Washington) – Les forces de sécurité haïtiennes et les prestataires privés qui travaillent avec elles ont mené des frappes meurtrières à grande échelle et apparemment illégales à l’aide de drones, a déclaré aujourd’hui Human Rights Watch. Ces frappes, dont certaines semblent avoir été des exécutions extrajudiciaires délibérées, ont…


Lire l'article complet

© Human Rights Watch -
