Haïti : Les frappes de drones mettent les résidents en danger

par Human Rights Watch

.paragraph--id--11758 .pb-video { padding-bottom: 73.25%; } Click to expand Image Trois habitants du quartier Simon-Pelé à Port-au-Prince, en Haïti, tournaient leurs regards vers la rue, le 22 septembre 2025. © 2025 Odelyn Joseph/AP Photo (Washington) – Les forces de sécurité haïtiennes et les prestataires privés qui travaillent avec elles ont mené des frappes meurtrières à grande échelle et apparemment illégales à l’aide de drones, a déclaré aujourd’hui Human Rights Watch. Ces frappes, dont certaines semblent avoir été des exécutions extrajudiciaires délibérées, ont…



Lire l'article complet