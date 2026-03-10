Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

Mali : Un groupe islamiste armé a exécuté des chauffeurs routiers

par Human Rights Watch
Click to expand Image Capture d'écran d'une vidéo partagée en ligne le 29 janvier et géolocalisée par Human Rights Watch montrant au moins 11 camions-citernes incendiés ou encore en flammes sur la route, à environ sept kilomètres au sud du village d'Ambidédi. Source: https://x.com/SalahMo73628462/status/2016965739027017797 (Nairobi) – Un groupe armé lié à Al-Qaïda a sommairement exécuté dix chauffeurs routiers longue distance et deux apprentis chauffeurs routiers adolescents fin janvier 2026 dans le sud-ouest du Mali, a déclaré aujourd'hui Human Rights Watch. Ces meurtres, commis…


© Human Rights Watch
