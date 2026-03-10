Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

L’Afghanistan dans l’étau des crises régionales et de l’isolement taliban

Pays enclavé et largement isolé depuis la reprise du pouvoir par les talibans en 2021, l’Afghanistan subit aujourd’hui les répercussions d’un Moyen-Orient en pleine convulsion – de l’escalade récente à sa frontière avec le Pakistan aux turbulences de la guerre en Iran.


Lire l'article complet

© Nations Unies -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Haïti : Les frappes de drones mettent les résidents en danger
~ Mali : Un groupe islamiste armé a exécuté des chauffeurs routiers
~ En RDC, l’horreur de l’esclavage sexuel et la tragédie des enfants nés du viol
~ L’ONU réclame une enquête rapide sur le bombardement d’une école en Iran
~ EN DIRECT - Réunion du Conseil de sécurité sur l’Afghanistan
~ La religion et les allégeances politiques ont-elles un impact sur l’appui à l’enseignement de certaines matières à l’école ?
~ À l’ONU, célébrités et diplomates ouvrent la grand-messe des droits des femmes
~ Guerre au Moyen-Orient : la hausse des prix menace d’aggraver la faim dans le monde
~ Exode massif au Liban à cause des bombardements israéliens
~ Pourquoi se fait-on tatouer ?
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter