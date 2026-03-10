L’Afghanistan dans l’étau des crises régionales et de l’isolement taliban

Pays enclavé et largement isolé depuis la reprise du pouvoir par les talibans en 2021, l’Afghanistan subit aujourd’hui les répercussions d’un Moyen-Orient en pleine convulsion – de l’escalade récente à sa frontière avec le Pakistan aux turbulences de la guerre en Iran.



Lire l'article complet