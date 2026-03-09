Tolerance.ca
L’ONU réclame une enquête rapide sur le bombardement d’une école en Iran

Le Bureau des droits de l’homme des Nations Unies a réitéré sa demande lundi d'une « enquête rapide, impartiale et approfondie » sur le bombardement d’une école dans la ville de Minab en Iran, ayant tué 160 enfants, dont une large majorité de filles.


